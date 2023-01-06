"Я б одружився з тобою в мить": зірка "Вікінгів" Кетрін Винник вразила шанувальників своєю фігурою (фото)

Голлівудська актриса з українським корінням Кетрін Винник стягнула шикарний бюст кільцем, чим вразила своїх шанувальників наповал. На них зірка серіалу "Вікінги" зображена біля озера.

Фотографіями актриса поділилася в Instagram. Шанувальники Кетрін ледве стримували подих і залишали під публікацією численні коментарі.

Вони наголошували на тому, що вона виглядає дуже велично і схожа на свого персонажа серіалу, королеву Лагерту.

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Деякі читачі розсипалися у компліментах і навіть помріяли мати таку дружину поряд.

Інші шанувальники говорили про свою пристрасть до актриси та просили вибачення за це.

Що відомо про Кетрін Винник (Katheryn Winnick)

45-річна актриса народилася в Етобіко. Її батьки емігрували до Канади, а її дідусь був січовим стрільцем.

Займалася в скаутській організації "Пласт" і має чорний пояс 3 дані по тхеквондо і 2 дані по караті.

Почала зніматися в кіно наприкінці 90-х, закінчивши навчання у Нью-Йорку. У її списку вже понад 40 кіноробіт, а найбільшу популярність Кетрін здобула після участі в серіалах "Доктор Хаус", "Думати як злочинець" та "Вікінги", де вона зіграла роль Лагерти.

Як пізніше розповіла Кетрін, спортивне минуле їй дуже стали в нагоді: навантаження у "Вікінгах" довелося переживати колосальні.

Після "Вікінгів" Кетрін Вінник успішно зіграла одну з головних ролей у "Геошторм", у "Темній Вежі" Стівена Кінга, а в трилері "Швидкість вбиває".

Зазначимо, що актриса з перших днів підтримала українців і почала публікувати відео про агресію росії у себе в Instagram.

Також стало відомо, що у Канаді вони разом із матір'ю створили фонд допомоги для українців.

Раніше зірка Голлівуду, 75-річна Голді Хоун, показала, як підтримує спортивну форму без пластичних операцій. Колишня зірка Playboy у обтягуючих шортах записала відео свого спортивного дня.

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