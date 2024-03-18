'Я не понимаю почему так происходит': нардеп раскритиковал торможение рассмотрения правок к закону о мобилизации

Верховная Рада рассматривает поправки к правительственному законопроекту о мобилизации. Однако процесс тормозят сами нардепы.

На заседание комитета безопасности приходят не более половины избранников, тогда как правки рассматривают только тогда, когда присутствует их автор. Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Демченко, передают Новости.LIVE.

"Я не понимаю, почему так происходит. Не приходят провластные избранники и оппозиция, несмотря на то, что все осознают важность "мобилизационного" законопроекта", – отметил он.

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Добавим, нардеп Федор Вениславский отметил, что комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел 870 поправок. Всего правок подали 4195 штук.

Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации.

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