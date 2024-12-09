'Я подчеркнул Макрону и Трампу, что Путин не хочет окончания войны' - Зеленский о встрече в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время разговора с президентами Франции и США Эмманюэлем Макроном и Дональдом Трампом в Париже подчеркнул: глава Кремля Владимир Путин не намерен прекращать войну против Украины, поэтому его нужно заставить это сделать.

"Я подчеркнул президенту Макрону и президенту Трампу: Путин не хочет завершения этой войны. Его необходимо заставить. Это возможно только при сильной Украине. Сила нашего государства базируется на мощной армии, современном оружии и поддержке партнеров. Об этом заявил Зеленский в соцсетях.

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Нам нужны дальнобойные системы, такие как ATACMS, Taurus, Storm Shadow и Scalp. Весь этот арсенал важен для нанесения ударов исключительно по военным целям. Это наша ключевая позиция", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский назвал предпосылку завершения горячей фазы войны.

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