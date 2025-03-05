Я получил от Зеленского хорошее письмо о готовности к переговорам – Трамп

Во время выступления в Конгрессе президент США Дональд Трамп заявил, что получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского, в котором говорится о готовности Киева как можно быстрее начать переговоры ради достижения устойчивого мира, а также подписать соглашение о полезных ископаемых.

Об этом пишет CNN. Говоря о войне в Украине, Трамп отметил, что еженедельно погибают 2 тысячи человек – как украинцев, так и россиян, и подчеркнул, что стремится положить этому конец.

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"Вы хотите, чтобы это длилось еще 5 лет?" – обратился он к аудитории.

Трамп также сообщил, что получил "важное письмо" от Зеленского.

По его словам, в письме украинский президент написал: "Моя команда и я готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы достичь продолжительного мира."

Также, по словам Трампа, в документе содержится благодарность за поддержку США и указано, что "Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых и безопасности в любое удобное для вас время."

Трамп выразил благодарность за это письмо и добавил, что "параллельно мы провели серьезные дискуссии с Россией и получили сильные сигналы об их готовности к миру".

Напомним, Трамп предложит Конгрессу план прекращения войны в Украине.

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