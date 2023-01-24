"Я – с россией": Таисия Повалий вывезла мать в Москву и дала скандальное интервью о любви к путину и оккупантам

Предательница Украины Таисия Повалий, имеющая звание народной артистки, сбежала в Россию и вывезла свою маму. Певица называет войну РФ против Украины "спецоперацией", а Украина находится в "зомбированном состоянии".

В интервью одному из российских СМИ Повалий рассказала о своей любви к российскому диктатору Владимиру Путину. По ее словам, на российской стороне правда, потому она с ней.

"Я с детства привыкла быть там, где правда. Поэтому я – с Россией. Я за то, чтобы произошло возвращение из зомбированного состояния, в котором находится сегодня моя Украина, к нормальной жизни. Ведь все эти восемь лет я жила с непониманием того, почему все это происходит на Донбассе, за что там убивают людей", – сказала предательница.

Повалий рассказала, что надеялась, что Минские договоренности помогут урегулировать ситуацию и ждали времени наступления "справедливости".

"В конце концов оно наступает. Очень хочу, чтобы люди на Донбассе жили так, как хотят сами, чтобы им ничего не навязывали, не насиловали. И сейчас именно за это идет борьба", – сказала она.

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"Я именно в том, что сегодня делает россия, вижу спасение и своего, и Украины. Чувствую, что россия сейчас меня защищает. Все эти восемь лет я не понимала, как буду жить дальше, какое мое будущее. А теперь – вижу. У меня появилась надежда. Владимир путин для меня – это тот человек, который может сохранить сильную Россию и избавить мир от нацизма, с которым я столкнулась напрямую. Это его историческая миссия, по-моему", – заявила Повалий.

Предательница добавила, что ей безразлично, заберут ли у нее звание Народной артистки Украины. Она за таким не следит, поскольку у нее есть "народная любовь".

По словам Повалий, она уже почти год живет в Москве, где снимает трехкомнатную квартиру. Туда она вылетела из Киева 23 февраля в 5.40 утра для продолжения съемок российского проекта "Две звезды". После начала полномасштабного вторжения певица выбрала россия и в Киев не вернулась.

"Я была в шубе, при себе у меня была только ручная кладь. Я же не думала, что еду так надолго - должна была через 3 дня вернуться домой, у нас даже был куплен обратный билет на 26 февраля. Но 24 числа начинается специальная военная операция , и поехать домой в Киев я уже не могла. А у меня там мать, которой 80 лет. И под ворота дома постоянно подъезжают бойцы самообороны и стреляют", – сказала Повалий, но не уточнила подробности этой якобы стрельбы.

Мать Повалий, с которой она была постоянно на связи, сначала считала, что дочь должна быть в Украине. Однако она утверждала, что ее не пускают.

"Получается, что я умру, а ты не приедешь?", – говорила ее мать. Повалий предложила маме приехать к ней в Москву, а та согласилась через два месяца.

Раньше мать певицы говорила: "Никогда в жизни не поеду! Моя родная Украина! Пусть меня здесь убивают!", но через запад Украины, Польшу и Беларусь попала в Москву.

"Кстати, мама раньше никогда в жизни в Москве не была. И когда мы только въезжали в город, она посмотрела в окно и сказала: "Разве я думала, что на старости лет окажусь в Москве!", – рассказала предательница Повалий.

На вопрос, скучает ли ее мама по Киеву, певица ответила: "Конечно, там ее корни, ее родные могилы. Постоянно спрашивает меня, когда мы поедем домой. А я говорю: "Мама, мы уже дома! В Москве! В России!"

Напомним, ранее бывшая нардеп от Партии Регионов принимала участие в туре в честь 85-летия со дня рождения певца Иосифа Кобзона. Перед поклонниками из России предательница спела песню "Черемшина".

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