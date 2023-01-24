"Я – з росією": Таїсія Повалій вивезла матір до Москви та дала скандальне інтерв'ю про любов до путіна та окупантів

Зрадниця України Таїсія Повалій, яка має звання народної артистки, втекла до росії та вивезла свою маму. Співачка називає війну РФ проти України "спецоперацією", а Україна перебуває в "зомбованому стані".

В інтерв'ю одному з російських ЗМІ Повалій розповіла про свою любов до російського диктатора Володимира Путіна. За її словами, на російській стороні правда, тому вона з нею.

"Я змалку звикла бути там, де правда. Тому я – з Росією. Я за те, щоб відбулося повернення із зомбованого стану, в якому перебуває сьогодні моя Україна, до нормального життя. Адже всі ці вісім років я жила з нерозумінням того, чому все це відбувається на Донбасі, за що там убивають людей", – сказала зрадниця.

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Повалій розповіла, що сподівалася, що Мінські домовленості допоможуть врегулювати ситуацію та чекала часу настання "справедливості".

"Зрештою, воно настає. Дуже хочу, щоби люди на Донбасі жили так, як хочуть самі, щоб їм нічого не нав'язували, не ґвалтували. І зараз саме за це йде боротьба", – сказала вона.

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"Я саме в тому, що сьогодні робить росія, бачу порятунок і свого, і України. Відчуваю, що росія зараз мене боронить. Всі ці вісім років я не розуміла, як житиму далі, яке моє майбутнє. А тепер – бачу. В мене з'явилася надія. володимир путін для мене – це та людина, яка може зберегти сильну Росію і позбавити світ від нацизму, з яким я зіткнулася безпосередньо. Це його історична місія, як на мене", – заявила Повалій.

Зрадниця додала, що їй байдуже, чи заберуть в неї звання Народної артистки України. Вона за таким не стежить, оскільки в неї є "народне кохання".

За словами Повалій, вона вже майже рік живе в Москві, де винаймає трикімнатну квартиру. Туди вона вилетіла з Києва 23 лютого о 5:40 ранку для продовження зйомок російського проєкту "Две звезды". Після початку повномасштабного вторгнення співачка обрала росія та до Києва не повернулася.

"Я була в шубі, при собі у мене була тільки ручна поклажа. Я ж не думала, що їду так надовго – мала через 3 дні повернутися додому, у нас навіть був куплений зворотний квиток на 26 лютого. Але 24 числа розпочинається спеціальна військова операція, і поїхати додому до Києва я вже не могла. А в мене там мати, якій 80 років. І під ворота будинку постійно під'їжджають бійці самооборони та стріляють", – сказала Повалій, але не уточнила подробиці цієї нібито стрілянини.

Матір Повалій, з якою та була постійно на зв'язку, спочатку вважала, що донька має бути в Україні. Проте та стверджувала, що її не пускають.

"Виходить, що я помру, а ти не приїдеш?", – говорила її матір. Повалій запропонувала мамі приїхати до неї в Москву, а та погодилася за два місяці.

Раніше матір співачки говорила: "Ніколи в житті не поїду! Моя рідна Україна! Нехай мене тут вбивають!", але через захід України, Польщу та Білорусь потрапила до Москви.

"До речі, мама раніше ніколи в житті в Москві не була. І коли ми тільки в'їжджали до міста, вона подивилася у вікно і сказала: "Хіба я думала, що на старості років опинюся в Москві!"", – розповіла зрадниця Повалій.

На запитання, чи сумує її мама за Києвом, співачка відповіла: "Звичайно, там її коріння, її рідні могили. Постійно запитує мене, коли ми поїдемо додому. А я кажу: "Мамо, ми вже вдома! У Москві! У Росії!"

Нагадаємо, що раніше колишня нардеп від Партії Регіонів брала участь у турі на честь 85-річчя від дня народження співака Йосипа Кобзона. Перед шанувальниками з росії зрадниця заспівала пісню "Черемшина".

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