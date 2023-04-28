"Я вас ненавижу": жительница пострадавшего от российской ракеты дома в Умани эмоционально обратилась к окупантам (видео)
Сегодня, 28 апреля, оккупанты нанесли ракетный удар по городу Умань, в результате чего гражданские дома получили повреждения. Жительница дома в Умани, пострадавшего от попадания российской ракеты, сняла видео со своей квартиры спустя несколько минут после прилета.
Видео опубликовано в Telegram-канале Obozrevatel.ua. На нем пострадавшая эмоционально обращается к оккупантам, повредившим ее квартиру.
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Во всем доме выбило окна, а члены семьи и сама женщина, снявшая видео, ранены обломками стекла. Таким образом, Россия вновь доказала, что она является страной – террористом, воюющей против мирного населения Украины.
Напомним, 28 апреля россияне атаковали Украину ракетами.
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