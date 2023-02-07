Яйца в гренках: простой и быстрый рецепт для сытного завтрака

Если утром нет времени на приготовление, попробуйте быстрый и простой рецепт жареных яиц. Но жарьте их не просто, вбивая на сковородку, а внутри кусочков хлеба.

Это блюдо получается очень питательным и оригинальным, особенно понравится детям, если взять кусочек тостерного хлеба, три перепелиных яйца и поджарить "смайлик".

Читайте также: Яичница как для Елизаветы II. Секретные ингредиенты рецепта от королевского повара

Подробно о яичнице в гренках.

Подготовьте кусочек или два любого хлеба. Поставьте сковороду греться на плите и смажьте ее сливочным маслом Пока масло растапливается, в кусочке хлеба стаканом или рюмкой сделайте несколько отверстий как на фото.

Затем выложите хлеб на сковороду и внутрь вбейте яйцо. Посолите и при желании присыпьте любимыми специями. Когда подсохнет нижняя часть хлеба, возьмите широкую лопатку и осторожно переверните гренку вместе с яйцом на другую сторону, чтобы обжарить и его.

Если будете готовить яйцо в гренке для ребенка, то можно в кусочке тостерного хлеба нужно проделать отверстия "глаза" и "улыбку", и когда вы начнете жарить кусочек хлеба, то возьмите три перепелиных яйца, по одному вбейте в те места, где находятся воображаемые глаза смайлика, а одно перемешайте и влейте в отверстие, где должна быть улыбка смайла.

Таким же образом можно приготовить и яйцо в форме сердца.

Подавайте гренки с яйцами с кусочками овощей или просто так.

Предлагаем также рецепт готовящегося за считанные минуты омлета с колбасками.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!