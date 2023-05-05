Яйцо за 6 миллионов долларов: загадочная история исчезновения творений Фаберже

Когда в 1882 году Карл Фаберже взял под свое руководство семейный ювелирный бизнес, он сосредоточился на ярком, детализированном дизайне, который до сих пор поражает мастерством. Царская семья Романовых регулярно делала у Фаберже заказы на ювелирные яйца, каждое из которых было приурочено к определенному празднику или событию.

Об этом пишет Grunge.

В 1885 году царь Александр III заказал у Фаберже подарок на день рождения своей жены, императрицы Марии Федоровны. Это стало началом 30-летней истории царских подарков в виде яиц Фаберже. Мастером было создано 69 яиц, 52 из которых назначались императорской семье. До сих пор сохранилось только 46 драгоценных яиц.

Яйцо, которое царь Александр III презентовал императрице, называлось "Курочка", и сегодня его стоимость составляет около 6 миллионов долларов. Оно выполнено в минималистическом дизайне, но не скрывает высокое мастерство творца.

Читайте также: В Венгрии обнаружили могилу хирурга с его инструментами.

Каждое яйцо Фаберже было посвящено событию, которое отражалось в его оформлении. Ювелирный дом Фаберже создавал яйца для аристократии, начиная с 1885 по 1916 год. Во время революции 1917 императорская семья была казнена, а производство яиц завершилось.

Шесть яиц императорской семьи загадочно исчезли, среди них "Курочка с сапфировым панданом", "Херувим и колесница", "Несесер", "Розово-сиреневое", "Датский юбилей" и "Памятник Александру III". является примером изысканного мастерства, детализированности и императорской роскоши.

Напомним, в мюнхенской могиле обнаружили кельтские ножницы в возрасте 2300 лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !