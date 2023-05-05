Яйце за 6 мільйонів доларів: загадкова історія зникнення творінь Фаберже

Коли у 1882 році Карл Фаберже взяв під своє керівництво сімейний ювелірний бізнес, він зосередився на яскравому, деталізованому дизайні, який досі вражає майстерністю. Царська сім’я Романових регулярно робила у Фаберже замовлення на ювелірні яйця, кожне з яких було приурочено до певного свята чи події.

Про це пише Grunge.

У 1885 році цар Олександр III замовив у Фаберже подарунок на день народження своєї дружини, імператриці Марії Федорівни. Це стало початком 30-річної історії царських подарунків у вигляді яєць Фаберже. Майстром було створено 69 яєць, 52 з яких призначались імператорській сім‘ї. Донині збереглося лише 46 коштовних яєць.

Яйце, яке цар Олександр III презентував імператриці, називалось "Курочка", і сьогодні його вартість становить близько 6 мільйонів доларів. Воно виконано у мінімалістичному дизайні, але не приховує високу майстерність творця.

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Кожне яйце Фаберже було присвячено певній події, яка відображалась у його оформленні. Ювелірний дім Фаберже створював яйця для аристократії, починаючи з 1885 до 1916 року. Під час революції 1917 року імператорська сім’я була страчена, а виробництво яєць завершилось.

Шість яєць імператорської сім’ї загадково зникли, серед них "Курочка з сапфіровим панданом", "Херувим і колісниця", "Несесер", "Рожево-бузкове", "Данський ювілей" та "Пам'ятник Олександру III".Яйця Фаберже досі є прикладом вишуканої майстерності, деталізованості та імператорської розкоші.

Нагадаємо,у мюнхенській могилі знайшли кельтські ножиці віком 2300 років.

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