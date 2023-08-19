Языковед объяснил, как перевести на украинский 'один и тот же человек'

Многие украинцы неправильно переводят с русского словосочетания "один и тот же человек". Высказывание начинают переводить по слову, что является ошибкой.

Таким образом, получается неправильная фраза. Об этом рассказал языковед Александр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

"Сегодня выясним, какое соединение слов нужно использовать, если что-то или кого-то отождествляем. В русском языке используют конструкцию "один и тот же человек". А как же сказать на украинском?" – указал он.

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Эксперт отметил, что вариант "одна і та ж сама людина" – ошибка.

"Наш язык стремится к легкости, поэтому громоздкие конструкции нежелательны. Языковеды советуют для отождествления употреблять соединение "той самий", – пояснил Авраменко.

Кроме этого, фраза: "Это не одно и то же" – на украинском будет "Це не те саме".

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