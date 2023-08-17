Языковед объяснил, как перевести на украинский "взгрустнулось" и "держи ухо востро"
Нередко при переводе фразеологизмов с русского на украинский люди допускают ошибки. В частности, некоторые пытаются переводить выражения дословно.
Впрочем, фразеологизмы не переводятся дословно, а имеют свои ответчики в языке. Об этом рассказал языковед Александр Авраменко для "Сніданку з 1+1".
"Например, сравните: русская фраза "Я о сапогах, а он про пироги" имеет украинский аналог "Я йому про діло, а він мені про козу білу". Или русскому "остаться ни с чем" отвечает наше выражение "скуштувати облизня", – отметил он.
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Авраменко добавил, что иногда несколько русских слов переводятся всего одним украинским. Например, русский фразеологизм "держи ухо востро" на украинском будет "пильнуй", а украинскому слову "вилежуватися" – русское словосочетание "валятся в постели".
"И наоборот – одно русское слово "взгрустнулось" можно перевести только двумя украинскими - "огорнув смуток", – объяснил языковед.
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