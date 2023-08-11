Как правильно перевести на украинский 'я считаю': объяснение библиотекарши

В русском языке существует глагол "считать", который в зависимости от контекста может переводиться на украинский по-разному. В частности, перевод предполагает три варианта.

Перевести "считать" можно как: "рахувати", "лічити" и "вважати". Об этом рассказала библиотекарша Елена Ольшанская для "Суспільного телебачення".

"Рахувати" – это называть цифры в последовательном порядке, или определять количество, или сумму. Но часто можно услышать фразы: "Я рахую, що так робити не можна", или "Рахую за необхідне нагадати". Правильно ли это? Глагол "рахувати" должно употребляться только в прямом смысле", – указала она.

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Ольшанская добавила, что в этом же значении можно употреблять слово "лічити". В то же время для выражения понятия "иметь свое мнение", давать оценку, годится другое слово – "вважати".

Так что правильно будет: "Я вважаю, що так робити не можна", или "Вважаю за необхідне нагадати".

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