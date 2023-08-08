Библиотекарша объяснила, как на украинском будет 'наличные', 'сдача' и 'мелочь'

В украинском языке нет слов "налічні", "здача" и "мєлоч". Это суржиковые слова, вошедшие в разговорный язык через русское влияние.

Многие украинцы не знают, как правильно перевести на русский слова "наличные", "сдача" и "мелочь". Об этом рассказала библиотекарша Елена Ольшанская для "Суспільного телебачення".

Она указала, что "наличные" на украинском будет: "готівка". Поэтому правильно будет говорить: "Я розраховуюсь готівкою".

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"Сдача" на украинском будет "решта". В свою очередь "мелочь" переводится на украинский как "дрібні".

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Ольшанская также добавила, что на украинском неправильно говорить "вибачаюся", поскольку постфикс "ся" указывает на действие, направленное на говорящего. Уместно будет сказать "перепрошую".

Ранее мы сообщали, как правильно будет украинский "творог".

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