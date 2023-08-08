Бібліотекарка пояснила, як українською буде 'наличные', 'сдача' и 'мелочь'

В українській мові немає слів "налічні", "здача" і "мєлоч". Це суржикові слова, які увійшли до розмовної мови через російський вплив.

Чимало українців не знає, як правильно перекласти українською російські слова "наличные", "сдача" и "мелочь". Про це розповіла бібліотекарка Олена Ольшанська для "Суспільного телебачення".

Вона вказала, що "наличные" українською буде: "готівка". Тому правильно буде казати: "Я розраховуюсь готівкою".

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"Сдача" українською буде "решта". Своєю чергою "мелочь" перекладається українською як "дрібні".

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Ольшанська також додала, що українською неправильно казати "вибачаюся", оскільки постфікс "ся" вказує на дію, скеровану на мовця. Доречно буде сказати "перепрошую".

Раніше ми повідомляли, як правильно буде українською "творог".

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