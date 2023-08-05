Авраменко пояснив, як перекласти вислів 'встречают по одежке' українською

У російській мові існує прислів'я "встречают по одежке, провожают по уму". Це означає, що не так важливо, як ти одягнений, а ставлення зрештою складатиметься з того, наскільки ти розумний.

Чимало українців неправильно перекладають цей вислів. Як правильно перекласти прислів'я розповів мовознавець та дослідник Олександр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

За його словами, почати потрібно зі слова одежа. Він наголосив, що це не виключно російське слово. Воно питомо українське та давнє, як "ждати".

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Українською вислів правильно перекладається: "по одежі стрічають, а по уму випроводжають". Також можна сказати: "не суди з одежі – суди з розуму".

Раніше ми повідомляли, як правильно буде українською "творог".

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