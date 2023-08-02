Бібліотекарка пояснила, як українською буде 'в рассрочку' та 'наложенный платеж'

Українці часто бачать пропозиції придбати товар "в растрочку". Втім, чимало людей не знають, як це правильно перекладається на українську.

Схожа ситуація з "наложенный платеж". Про це розповіла бібліотекарка Олена Ольшанська для "Суспільного телебачення".

За її словами, в українській мові немає слово "розстрочка". Для нашої мови питомо казати "на виплат". Це давній український вислів, який вживають, коли йдеться про оплату частинами.

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"Часто можна почути або прочитати, наприклад, книжки надіслано "накладною платою". Однак такий вислів зрозуміє лише той, хто знає російську, адже там є "наложенный платеж", – пояснила Ольшанська.

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Українською мовою, плата, яку вносять після одержання речі зветься "післяплатою"

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