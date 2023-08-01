Мовознавець пояснив, як правильно перекласти "пододеяльник" на українську
Українці часто вживають російське слово "пододеяльник" для позначення чохла з тканини для ковдри. Втім, вони неправильно перекладають це слово на українську.
Про це розповів мовознавець Олександр Авраменко для "Сніданку з 1+1". За його словами, неправильно перекладати цей термін як "підодіяльник".
Українською правильно буде сказати "підковдра". Він також розповів, як правильно називати інші елементи постільної білизни.
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Зокрема, чохол на подушку називається "наволока" або "наволочка". Мішок для наповнювача подушки чи перини українською буде "напірник", а покривало на матрац – "простирало" або "простирадло".
Також Авраменко пояснив, як правильно розставляти наголоси. Так правильно казати подушка з наголосом на "у". Водночас слово "постіль" можна наголошувати двома способами.
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