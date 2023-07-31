Авраменко пояснив, як українською перекладається 'бегущая строка'

Активні дієприкметники в українській мові мають свої особливості. Через це переклад низки російських словосполучень може викликати проблеми.

Зокрема, можна неправильно перекласти словосполучення "бегущая строка". Про це "Сніданку з 1+1" розповів мовознавець та дослідник мови Олександр Авраменко.

При використанні активних дієприкметників важливо пам'ятати, що не "ідуча дівчина", а "дівчина, що йде", не "починаючий журналіст", а "журналіст-початківець".

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За його словами, перекладати потрібно не як "бігучий рядок" чи "біжучий рядок", а "рухомий рядок". Водночас якщо йдеться про пристрій, який показує текст ведучим, то можна також сказати "суфлер" або "телесуфлер".

Раніше ми повідомляли, як правильно буде українською "творог".

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