Авраменко объяснил, как на украинский переводится 'бегущая строка'

Активные причастия в украинском языке имеют свои особенности. Поэтому перевод ряда русских словосочетаний может вызвать проблемы.

В частности, можно неправильно перевести словосочетание "бегущая строка". Об этом "Сніданку з 1+1" рассказал языковед и исследователь языка Александр Авраменко.

При использовании активных причастий важно помнить, что не "ідуча дівчина", а "дівчина, що йде", не "починаючий журналіст", а "журналіст-початківець".

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По его словам, переводить нужно не как "бігучий рядок" или "біжучий рядок", а "рухомий рядок". В то же время, если речь идет об устройстве, показывающем текст ведущим, то можно также сказать "суфлер" или "телесуфлер".

Ранее мы сообщали, как правильно будет украинский "творог".

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