Языковед объяснил, как правильно перевести 'пододеяльник' на украинский

Украинцы часто используют русское слово "пододеяльник" для обозначения чехла из ткани для одеяла. Впрочем, они неправильно переводят это слово на украинский.

Об этом рассказал языковед Александр Авраменко для "Сніданку з 1+1". По его словам, неправильно переводить этот термин как "підодіяльник".

По-украински правильно будет сказать "підковдра". Он рассказал, как правильно называть другие элементы постельного белья.

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В частности, чехол на подушку называется "наволока" или "наволочка". Мешок для наполнителя подушки или перины на украинском будет "напірник", а покрывало на матрас - "простирало" или "простирадло".

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Также Авраменко объяснил, как правильно расставлять ударения. Так правильно говорить подушка с ударением на "у". В то же время слово "постель" можно подчеркивать двумя способами.

Ранее мы сообщали, как правильно будет украинский "творог".

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