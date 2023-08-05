Авраменко объяснил, как перевести выражение 'встречают по одежке' на украинский

В русском языке существует пословица "встречают по одежке, провожают по уму". Это значит, что не столь важно, как ты одет, а отношение в конце концов будет состоять из того, насколько ты умен.

Многие украинцы неправильно переводят это высказывание. Как правильно перевести пословицу рассказал языковед и исследователь Александр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

По его словам, начать нужно со слова одежа. Он подчеркнул, что это не только русское слово. Оно удельно украинское и древнее, как "ждати".

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По-украински выражение правильно переводится: "по одежі стрічають, а по уму випроводжають". Также можно сказать: "не суди з одежі – суди з розуму".

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