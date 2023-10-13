Языковед объяснил, почему 'деньги не пахнут': значение популярного выражения

Многие люди пользуются популярным фразеологизмом "деньги не пахнут". Впрочем, многие не знают о происхождении этого выражения.

Известный украинский учитель Александр Авраменко для "Сніданку з 1+1" рассказал, как возник фразеологизм. Языковед также объяснил, когда его можно применять.

"Его приписывают римскому императору Веспасиану, который жил в первом веке нашей эры. Именно этот император, чтобы увеличить доходы, обложил налогами общественные туалеты. Его добродетельный сын Тит упрекнул отца – вот как можно таким мерзким способом наполнять государственную казну?" – отметил Авраменко.

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Учитель добавил, что Веспасиан взял монету с доходов, поднес ее к носу своего сына и спросил, воняет ли она.

"Нет", – ответил Тит. "Но она из мочи", – заметил отец", – объяснил учитель.

Таким фразеологизмом обозначают нечистый источник прибыли или употребляют его в отношении людей, добывающих прибыль любым способом, не всегда моральным или законным.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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