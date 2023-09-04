Юрист объяснил, могут ли войти в квартиру для вручения повестки

В Украине продолжается мобилизация мужчин от 18 до 60 лет. Повестки могут быть вручены в общественных местах.

Впрочем, многие украинцы не знают, имеют ли право работники военкоматов заходить в квартиру или во двор частного дома. Об этом рассказала в комментарии РБК-Украина объяснила адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко.

По ее словам, военные комиссариаты и правоохранительные органы вправе вручать повестку лицу непосредственно на месте жительства.

Читайте также: В Минобороны обновили перечень болезней для непригодности: кого могут мобилизовать

"Это означает, что представители военного комиссариата и полиции могут иметь законное право обратиться на территорию подворья или в квартиру для вручения повестки", – отметила Анищенко.

В то же время само проникновение в жилище возможно в рамках установленных законодательством процедур. Однако это должно быть выполнено с соблюдением прав и свобод граждан и в соответствии с законами Украины.

"Работники военного комиссариата могут посетить жилье человека с целью вручения повестки или осуществления других официальных процедур. Однако они должны иметь при себе официальные документы, подтверждающие их статус и полномочия. Гражданин имеет право проверить эти документы", – пояснила адвокат.

Обычно такие действия осуществляются по предварительному согласию или предупреждению собственника жилья, отмечает адвокат.

Добавим, в конце августа министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал информацию о возможной новой волне мобилизации. По его словам, критической ситуации с мобилизационным резервом украинской армии сейчас нет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!