Юрист объяснил, можно ли обжаловать штраф ТЦК за необновление данных

Украинцы имели 60 дней, до 16 июля, чтобы обновить военно-учетные данные. Сделать это можно было в ТЦК, ЦНАПе или через приложение "Резерв+".

Адвокат Роман Кичко рассказал "Эспрессо", можно ли обжаловать штраф от ТЦК. По его словам, ТЦК и СП может ожидать наплыв обжалований в суде, однако пока неизвестно, как эта процедура будет работать на самом деле.

"Примечание 1 к статье 210, появившейся после 16 мая, четко указывает – не налагается штраф на лицо, если сведения о военнообязанном можно взять или получить из реестров. Не из "Резерва плюс", а из, скажем, налоговой, ЗАГСа, банков – всего, что угодно. Органы государственной власти всегда говорили, что организуют взаимодействие реестров. И я считаю, что обязанность доказать, что эти сведения нельзя было взять из реестра, лежит на ТЦК", – указал он.

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Адвокат заверил, что если доказать, что данные можно было взять из реестров, то штраф можно будет обжаловать как незаконный.

"Недавно я видел случай, когда человека пытались оштрафовать за нарушение, которое было 10 лет назад, но на 17 тыс. грн. Так делать нельзя. Штраф в 17 тысяч появился после 16 мая и им нельзя штрафовать тех людей, которые нарушили что-то раньше", – отметил Кичко.

Также юрист отметил, что штраф можно будет обжаловать, если копию постановления об админправонарушении не вручат, не вызовут на рассмотрение дела или не позволят воспользоваться правовой помощью.

Напомним, ранее юрист объяснил, могут ли мобилизовать мужчин до 25 лет.

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