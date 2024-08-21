Юрист объяснил, за какое время нужно поделить имущество во время развода
Развод – это всегда сложный процесс, часто сопровождающийся необходимостью разделения приобретенного при совместной жизни имущества. Украинское законодательство регламентирует этот процесс, но у многих пар возникают вопросы по срокам, порядку и условиям разделения.
Юрист Анна Салиенко из юридической компании "Приходько и Партнеры" в комментарии РБК объясняет, что основной срок для обращения в суд с иском о разделе имущества составляет 3 года. Однако этот отсчет начинается не с момента развода, а с тех пор, когда один из супругов узнал или мог узнать о нарушении своих прав на долю в общем имуществе.
Когда лучше поделить имущество?
Лучший вариант – мирно договориться о разделе имущества еще до развода. Для этого можно заключить нотариально удостоверенный договор. Это позволит избежать судебных разбирательств и сэкономить время и денежные средства.
Если договориться не удается, вопрос решается в суде. Судья распределит имущество между супругами, учитывая их интересы и обстоятельства дела. Как правило, части супругов считаются равными, даже если один из них не работал.
Читайте также: Миллионы украинцев должны уплатить налоги за свои квартиры
Почему важно своевременно поделить имущество?
- Изменение стоимости имущества Со временем стоимость имущества может измениться, что усложнит определение его справедливой стоимости на момент расторжения брака.
- Если один из супругов умирает, не разделив имущество, его доля переходит к наследникам, что может усложнить процесс разделения.
- Утрата улик: Со временем может стать сложнее найти доказательства, подтверждающие ваше право на определенную часть имущества.
Что делать, если вы не успели разделить имущество вовремя?
Даже если вы упустили трехлетний срок, у вас все еще могут быть шансы на раздел имущества. Однако для этого вам понадобится консультация квалифицированного юриста.
Ранее мы рассказывали, какие важные изменения ожидают украинцев в вопросе аренды квартир.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!