Юрист объяснил, запретят ли женщинам на военном учете выезжать за границу

В Украине женщины с медицинским и фармацевтическим образованием подлежат военному учету. Они обязаны обновить свои данные в ТЦК.

В то же время, актуальным стал вопрос о выезде женщин-медиков за границу. Будут ли отказывать в выезде за границу женщинам-медикам, пояснил юрист Дмитрий Франчук.

"Новый закон не предусматривает общего запрета на выезд женщин-медиков за границу. Но в июле 2023 года Верховная Рада Украины приняла законопроект, согласно которому женщины с медицинским образованием должны стать на военный учет. Это значит, что они могут быть мобилизованы в случае необходимости" . Соответственно, определенные ограничения по выезду за границу могут распространяться и на них", – указал он.

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Франчук добавил, что женщины, подпадающие под новые правила, обязаны встать на военный учет и периодически обновлять свои данные. В то же время, закон не предусматривает автоматической мобилизации женщин.

При постановке на военный учет женщина должна предъявить документы, подтверждающие ее медицинское образование (диплом, сертификаты). Эта информация вносится в соответствующие реестры, которые ведутся ТЦК. В свою очередь пограничники имеют право проверить информацию о военнообязанных в соответствующих базах данных.

"При попытке пересечения границы пограничники проверяют информацию о лице в базах данных. Если женщина военнообязанна, но не имеет законных оснований для выезда, ей может быть отказано в пересечении границы", – пояснил юрист.

Напомним, ранее UAportal назвал категории украинцев, которым не нужно обновлять данные в ТЦК.

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