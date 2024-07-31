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Юрист объяснил, запретят ли женщинам на военном учете выезжать за границу

Анастасия Крыщук

Юрист объяснил, запретят ли женщинам на военном учете выезжать за границу
Запретят ли женщинам на военном учете выезжать за границу

В Украине женщины с медицинским и фармацевтическим образованием подлежат военному учету. Они обязаны обновить свои данные в ТЦК.

В то же время, актуальным стал вопрос о выезде женщин-медиков за границу. Будут ли отказывать в выезде за границу женщинам-медикам, пояснил юрист Дмитрий Франчук.

"Новый закон не предусматривает общего запрета на выезд женщин-медиков за границу. Но в июле 2023 года Верховная Рада Украины приняла законопроект, согласно которому женщины с медицинским образованием должны стать на военный учет. Это значит, что они могут быть мобилизованы в случае необходимости" . Соответственно, определенные ограничения по выезду за границу могут распространяться и на них", – указал он.

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Франчук добавил, что женщины, подпадающие под новые правила, обязаны встать на военный учет и периодически обновлять свои данные. В то же время, закон не предусматривает автоматической мобилизации женщин.

При постановке на военный учет женщина должна предъявить документы, подтверждающие ее медицинское образование (диплом, сертификаты). Эта информация вносится в соответствующие реестры, которые ведутся ТЦК. В свою очередь пограничники имеют право проверить информацию о военнообязанных в соответствующих базах данных.

"При попытке пересечения границы пограничники проверяют информацию о лице в базах данных. Если женщина военнообязанна, но не имеет законных оснований для выезда, ей может быть отказано в пересечении границы", – пояснил юрист.

Напомним, ранее UAportal назвал категории украинцев, которым не нужно обновлять данные в ТЦК.

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