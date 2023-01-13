Юрист ответил, что будет с военнообязанными мужчинами, выехавшими за границу до полномасштабного вторжения

Могут ли быть привлечены к ответственности мужчины, выехавшие из Украины до 24 февраля

С 24 февраля 2022 года мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу, но многие граждане находились за пределами Украины и до полномасштабного вторжения.

Как ответственность предусмотрена для мужчин, выехавших до 24 февраля и не вернувшихся в Украину, рассказал юрист Ростислав Кравец.

"На сегодняшний день такой ответственности нет. Народные депутаты пытаются, было несколько законопроектов, которые имели целью ввести ответственность за невозвращение мужчин в Украину. Но принятие такого закона не будет соответствовать нормам Конституции Украины", – отметил Кравец.

По его мнению, вынуждение мужчин вернуться является не только нарушением Конституции Украины, но и "нарушением логики", это связано с тем, что поступление в Украину финансов от работников начинает превышать поступления от экспорта.

То есть, пока нет никакой административной или уголовной ответственности за невозвращение мужчин, выехавших из Украины в полномасштабное вторжение рф.

Юрист также подчеркнул, что введение определенных штрафов возвращающимся мужчинам будет нарушением Конституции и прав человека.

"Также законом не предусмотрена и принудительная мобилизация в случае возвращения мужчины, который был за границей до войны", – добавил Кравец.

Если мужчине была вручена повестка, но он каким-то образом уехал за границу уже после 24 февраля 2022 года и не явился в военкомат, то за это предусмотрена административная ответственность. В других случаях никакой ответственности за невозвращение не предусмотрено, резюмировал юрист.

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