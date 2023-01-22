Юрист ответил могут ли вручить повестку украинцу за границей

В Украине, через полномасштабное вторжение рф, продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой повестки могут получить военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Однако среди некоторых военнообязанных возникает много дискуссий и слухов по поводу вопроса, могут ли вручить повестку тем украинцам, которые находятся в других странах.

На этот вопрос ответил юрист и волонтер Горячей линии Ассоциации юристов Украины по вопросам, связанным с военной агрессией, ее последствиями и военным положением, ассистент адвоката АО "ЮК "АРЭС" Евгений Промский.

Он отметил, что органы, имеющие право вручать повестки, определенные Положением о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту, закрепленному постановлением Кабинета Министров Украины от 21 марта 2002 г. № 352 (в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 20 января 2021 г. (№ 100).

"Согласно пункту 56 Положения конкретные сроки явки к призывным участкам устанавливаются районными (городскими) территориальными центрами комплектования и социальной поддержки в повестках по форме согласно приложению 18, вручение которых производится через соответствующие органы местного самоуправления, руководителей предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности. Повестки гражданам могут также вручаться непосредственно должностными лицами районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки", – пояснил юрист.

Зарубежные дипломатические учреждения Украины отсутствуют в этом списке. По словам Евгения Промского, только пункт 52 Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденный Постановлением Кабинета Министров Украины от 30.12.2022 №1487, содержит оговорку о том, что зарубежные дипломатические учреждения Украины способствуют возвращению резервистов в Украине в случае проведения мобилизации и военное время (в особый период), но без детализации относительно полномочий на вручение повесток.

"Таким образом, по состоянию на сегодняшний день украинцу, который находится за границей, правомерно повестку вручить не могут", – резюмировал юрист.

Ранее юрист дал объяснение по поводу того, законно ли заполнение повестки на улице перед вручением.

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