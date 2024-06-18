Юрист рассказал о рисках отказа матери от ребенка для получения мужчиной отсрочки

Согласно ст. 23 Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке", мужчины и женщины, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет, имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако на практике бывают случаи, когда один из родителей специально отказывается от прав на ребенка, чтобы другой получил эту льготу. Есть ли риски в такой "схеме", в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.

Риски для ребенка:

Возможность оказаться в детском доме

Это может произойти, если мать будет лишена родительских прав, а с отцом что-нибудь случится. Процедура обновления родительских прав сложна и продолжительна, ребенок может надолго оказаться в некомфортных условиях.

Психологические травмы

Отказ родителя от своих прав может негативно повлиять на эмоциональное состояние ребенка.

Мобилизация родителей-одиночек:

Родители-одиночки могут мобилизовать только по его добровольному согласию. Если официальных документов об отсрочке нет, а повестка вручена, нужно прийти в ТЦК с документами, подтверждающими основание для отсрочки.

Читайте также: В Украине изменились условия бронирования для аграриев: подробности

Для оформления отсрочки на основании самостоятельного воспитания ребенка необходимо предоставить:

Свидетельство о рождении ребенка с указанием отцовства военнообязанного

Один из документов:

Свидетельство о смерти матери ребенка

Решение суда об объявлении матери умершей

Решение суда о лишении матери родительских прав

Решение суда о признании матери без вести отсутствует

Можно также добавить:

Приговор суда, где сказано, что мать ребенка отбывает наказание в местах лишения свободы

Решение суда об установлении факта самостоятельного воспитания ребенка

Выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о рождении с указанием сведений об отце в соответствии с частью первой статьи 135 Семейного кодекса Украины

Напомним, ранее мы рассказывали, что военнообязанным обратили внимание на важную деталь при обновлении данных в ТЦК.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!