Юрист розповів про ризики відмови матері від дитини для отримання чоловіком відстрочки

Згідно зі ст. 23 Закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку", чоловіки та жінки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років, мають право на відстрочку від мобілізації. Проте, на практиці трапляються випадки, коли один з батьків спеціально відмовляється від прав на дитину, щоб інший отримав цю пільгу. Чи є ризики в такій "схемі", у коментарі РБК-Україна розповіла адвокатка адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова.

Ризики для дитини:

Можливість опинитися в дитячому будинку

Це може статися, якщо мати буде позбавлена батьківських прав, а з батьком щось трапиться. Процедура поновлення батьківських прав складна і тривала, дитина може надовго опинитися в некомфортних умовах.

Психологічні травми

Відмова одного з батьків від своїх прав може негативно вплинути на емоційний стан дитини.

Мобілізація батьків-одинаків:

Батька-одинака можуть мобілізувати лише за його добровільною згодою. Якщо офіційних документів про відстрочку немає, а повістка вручена, потрібно прийти до ТЦК з документами, які підтверджують підставу для відстрочки.

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Для оформлення відстрочки на підставі самостійного виховання дитини, необхідно надати:

Свідоцтво про народження дитини із зазначенням батьківства військовозобов'язаного

Один із документів:

Свідоцтво про смерть матері дитини

Рішення суду про оголошення матері померлою

Рішення суду про позбавлення матері батьківських прав

Рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою

Можна також додати:

Вирок суду, де сказано, що мати дитини відбуває покарання у місцях позбавлення волі

Рішення суду про встановлення факту самостійного виховання дитини

Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що військовозобов'язаним звернули увагу на важливу деталь під час оновлення даних в ТЦК.

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