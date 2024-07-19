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Юристка объяснила, когда военнообязанный не получит штраф за неявку по повестке

Анастасия Крыщук

Юристка объяснила, когда военнообязанный не получит штраф за неявку по повестке
Когда военнообязанный не получит штраф за неявку по повестке

В Украине идет мобилизация, поэтому военнообязанные должны являться в ТЦК в случае получения повестки. Если лицо игнорирует повестку, предусмотрен штраф.

Юристка Ирина Ан рассказала, в каких случаях военнообязанный не получит штраф за неявку по повестке. По ее словам, любой вид повесток должен иметь определенные законодательством реквизиты.

К таким реквизитам следует отнести:

  • наличие гербовой печати ТЦК и СП и оригинальной подписи его руководителя;
  • уникальный регистрационный номер;
  • персональные данные военнообязанного гражданина должны быть внесены заранее, а не в пустой повесточный бланк;
  • должен указываться вид повестки;
  • повестка должна содержать информацию о дате, времени и месте, куда человеку необходимо явиться.

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Кроме того, повестка должна вручаться под личную подпись гражданина. Если же врученная повестка не содержит обязательных реквизитов, определенных законодательством, тогда это является основанием для отмены постановления о наложении административного взыскания на лицо.

Отмечается, что обжаловать постановление можно в течение 10 дней с момента его вынесения (ст. 289 КУоАП). Если же данный срок был пропущен, поскольку лицо не знало о дате, времени и месте рассмотрения дела, тогда следует обращаться с заявлением в судебные органы власти о возобновлении данного срока на обжалование штрафа.

Кроме того, наличие уважительных причин также позволяет избежать ответственности в виде штрафа за неявку по повестке. К ним относятся:

  • смерть близких родственников (родителей, жены, детей, брата, сестры, деда и бабы);
  • наличие болезни (должно подтверждаться соответствующими медицинскими документами, из которых усматривается, что лицо находилось на стационарном лечении);
  • стихийные бедствия (наводнения, землетрясения, паводки, ураганы), исключающие возможность своевременного прибытия лица за повесткой;
  • нахождение лица под следствием, а также его привлечение к административному или уголовному наказанию, что делает невозможным его прибытие;
  • другие причины, которые может признавать уважаемыми судебным органом власти.

Напомним, ранее UAportal писал, можно ли отказаться от повестки и что по этому поводу советуют юристы.

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