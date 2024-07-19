Юристка объяснила, когда военнообязанный не получит штраф за неявку по повестке

В Украине идет мобилизация, поэтому военнообязанные должны являться в ТЦК в случае получения повестки. Если лицо игнорирует повестку, предусмотрен штраф.

Юристка Ирина Ан рассказала, в каких случаях военнообязанный не получит штраф за неявку по повестке. По ее словам, любой вид повесток должен иметь определенные законодательством реквизиты.

К таким реквизитам следует отнести:

наличие гербовой печати ТЦК и СП и оригинальной подписи его руководителя;

уникальный регистрационный номер;

персональные данные военнообязанного гражданина должны быть внесены заранее, а не в пустой повесточный бланк;

должен указываться вид повестки;

повестка должна содержать информацию о дате, времени и месте, куда человеку необходимо явиться.

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Кроме того, повестка должна вручаться под личную подпись гражданина. Если же врученная повестка не содержит обязательных реквизитов, определенных законодательством, тогда это является основанием для отмены постановления о наложении административного взыскания на лицо.

Отмечается, что обжаловать постановление можно в течение 10 дней с момента его вынесения (ст. 289 КУоАП). Если же данный срок был пропущен, поскольку лицо не знало о дате, времени и месте рассмотрения дела, тогда следует обращаться с заявлением в судебные органы власти о возобновлении данного срока на обжалование штрафа.

Кроме того, наличие уважительных причин также позволяет избежать ответственности в виде штрафа за неявку по повестке. К ним относятся:

смерть близких родственников (родителей, жены, детей, брата, сестры, деда и бабы);

наличие болезни (должно подтверждаться соответствующими медицинскими документами, из которых усматривается, что лицо находилось на стационарном лечении);

стихийные бедствия (наводнения, землетрясения, паводки, ураганы), исключающие возможность своевременного прибытия лица за повесткой;

нахождение лица под следствием, а также его привлечение к административному или уголовному наказанию, что делает невозможным его прибытие;

другие причины, которые может признавать уважаемыми судебным органом власти.

Напомним, ранее UAportal писал, можно ли отказаться от повестки и что по этому поводу советуют юристы.

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