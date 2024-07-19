За яких умов військовим можуть поновити звання, зняте у дисциплінарному порядку

Верховна Рада ухвалила зміни до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, які дозволяють офіцерам, позбавленим військового звання у дисциплінарному порядку, поновити його. Про це пише sud.ua.

Суть змін:

Офіцери, які втратили звання, зможуть його відновити незалежно від штатної посади , яку вони займають.

, яку вони займають. Умова для поновлення – позитивна атестація під час дії воєнного стану.

під час дії воєнного стану. Мінімальний строк проходження військової служби для поновлення звання – 6 місяців .

. Право застосовувати це заохочення надається:

Міністру оборони України – щодо військових звань офіцерського складу;



Головнокомандувачу Збройних Сил України – щодо військових звань сержантського (старшинського) складу.

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Ініціатива та значення:

Законопроект був висунутий народним депутатом Олексієм Гончаренком та його колегами. Як зазначила народний депутат Ірина Геращенко, з 2019 року командири не могли самостійно позбавляти офіцерів звання, але й не могли його поновити. Це призвело до того, що багато досвідчених офіцерів були змушені служити на рядових посадах, маючи знання та навички для командних позицій. Завдяки новим змінам до статуту ця несправедливість буде виправлена. Законопроект був підтриманий 282 голосами народних депутатів.

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