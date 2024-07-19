При каких условиях военным могут восстановить звание, снятое в дисциплинарном порядке

Верховная Рада приняла изменения в Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Украины, позволяющих офицерам, лишенным военного звания в дисциплинарном порядке, восстановить его. Об этом пишет sud.ua.

Суть изменений:

Утратившие звание офицеры смогут его восстановить независимо от занимаемой им штатной должности .

. Условие восстановления – положительная аттестация во время действия военного положения.

во время действия военного положения. Минимальный срок прохождения военной службы для возобновления звания – 6 месяцев .

. Право применять это поощрение предоставляется:

Министру обороны Украины – по воинским званиям офицерского состава;



Главнокомандующему Вооруженными Силами Украины – по воинским званиям сержантского (старшинского) состава.

Читайте также: Кого могут объявить в розыск после 16 июля

Инициатива и значение:

Законопроект был выдвинут народным депутатом Алексеем Гончаренко и его коллегами. Как отметила народный депутат Ирина Геращенко, с 2019 года командиры не могли самостоятельно лишать офицеров звания, но и не могли его восстановить. Это привело к тому, что многие опытные офицеры были вынуждены служить на рядовых должностях, имея знания и навыки для командных позиций. Благодаря новым изменениям в устав, эта несправедливость будет исправлена. Законопроект был поддержан 282-ю голосами народных депутатов.

Напомним, ранее UAportal писал, можно ли отказаться от повестки и что по этому поводу советуют юристы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!