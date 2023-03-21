Юристы объяснили, что будет с пенсиями граждан во временной оккупации

Ряд пенсионеров из-за полномасштабного вторжения России оказался на временно оккупированных территориях. Поэтому граждане не могут получать пенсионные выплаты лично.

Юристы советуют пенсионерам оформить начисление выплат на банковскую карту. Об этом рассказали сообщает "На пенсии".

Согласно действующему законодательству, лицам, проживающим в населенных пунктах, находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании), начислении и выплате всех причитающихся выплат (пенсий, социальных пособий, льгот и субсидий и т.п.) продолжается в полном объеме с учетом нескольких особенностей.

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В частности, если граждане не могут получить выплаты через доставку "Укрпочтой", средства включаются в выплаты в последующих выплатных периодах. То есть, пенсионеры смогут получить пенсию за тот период, когда не могли ее получить.

Также можно попытаться перевести пенсию на карту с помощью Портала электронных услуг ПФУ.

Для этого нужно:

зайти на портал электронных услуг ПФУ и авторизоваться https://portal.pfu.gov.ua ;

найти и выбрать пункт О пенсионном обеспечении;

там выбрать раздел Внесение изменений в пенсионное дело – Заявление об изменении способа выплаты пенсии;

заполнить всю необходимую информацию, используя подсказки на экране;

загрузить отсканированные документы – паспорт, идентификационный код, заявление по реквизитам из банка;

заявку необходимо подписать собственной электронной подписью.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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