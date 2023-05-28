Юристы объяснили, как некоторые украинцы могут увеличить пенсию вдвое

В Украине отдельные категории пенсионеров могут увеличить размер выплат с помощью суда. Речь идет о военных, вышедших на пенсию после 2018 года.

Такие граждане могут увеличить пенсию почти вдвое. Об этом рассказали юристы Адвокатского бюро Ивана Хомича, сообщает OBOZREVATEL.

Отмечается, что размер пенсий для военных определяется из расчета прожиточного минимума для трудоспособных на 2018 год. Этот прожиточный минимум на 52% ниже действующего.

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Юристы рекомендуют провести перерасчет пенсионных выплат в судебном порядке исходя из размера прожиточного минимума на 2020-2023 годы. Таким образом, пенсию удастся увеличить почти вдвое.

Такую возможность имеют военные пенсионеры, которые вышли на пенсию после 2018 года и проходили службу в:

Нацгвардии;

пограничной службе;

Службе безопасности Украины;

Вооруженные силы Украины;

Государственной уголовно-исполнительной службе;

Управлении государственной охраны;

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям;

Службе наружной разведки.

Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

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