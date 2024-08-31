За что пенсионеров могут оштрафовать или привлечь к ответственности: объяснили в ПФУ

Пенсионные выплаты – это важная составляющая благосостояния пенсионеров. Чтобы обеспечить точность и справедливость этих выплат, украинское законодательство предусматривает обязанность пенсионеров сообщать Пенсионному фонду Украины (ПФУ) о любых изменениях в своей жизни, которые могут повлиять на размер пенсии. Об этом пишет 24 tv.ua.

Какие изменения необходимо сообщать ПФУ?

Перечень изменений, о которых пенсионер должен сообщить ПФУ, достаточно широк. К наиболее распространенным изменениям относятся:

Смена паспортных данных: получение ID-карты, смена фамилии, имя, отчество.

получение ID-карты, смена фамилии, имя, отчество. Смена места жительства: изменение адреса регистрации.

изменение адреса регистрации. Изменения в трудовой деятельности: трудоустройство, увольнение, изменение заработной платы.

трудоустройство, увольнение, изменение заработной платы. Получение дополнительных источников дохода: наследство, подарки, пенсии из других стран.

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Каковы последствия несвоевременного сообщения?

Если пенсионер не сообщил ПФУ об изменениях в своей жизни в течение 10 дней с момента их наступления, это может привести к следующим последствиям:

Начисление чрезмерных выплат: Если пенсионер продолжает получать пенсию по старым условиям, несмотря на изменение обстоятельств, это может привести к ситуации, когда он получает выплаты в большем размере, чем на самом деле.

Если пенсионер продолжает получать пенсию по старым условиям, несмотря на изменение обстоятельств, это может привести к ситуации, когда он получает выплаты в большем размере, чем на самом деле. Возврат чрезмерно выплаченных средств: ПФУ вправе потребовать возврата чрезмерно выплаченных сумм. Для этого применим механизм удержания части пенсии до полного погашения задолженности. Законодательством предусмотрено, что ПФУ может содержать до 20% пенсии.

ПФУ вправе потребовать возврата чрезмерно выплаченных сумм. Для этого применим механизм удержания части пенсии до полного погашения задолженности. Законодательством предусмотрено, что ПФУ может содержать до 20% пенсии. Административная ответственность: В некоторых случаях за несвоевременное уведомление об изменениях пенсионер может быть привлечен к административной ответственности.

Как избежать проблем?

Чтобы избежать негативных последствий, пенсионерам рекомендуется:

Своевременно сообщать ПФУ о любых изменениях в своей жизни.

Сохранять документы, подтверждающие эти изменения.

Регулярно проверять информацию о своих пенсионных выплатах.

Обращаться за консультацией к специалистам ПФУ в случае возникновения вопросов

Напомним, ранее UAportal писал, какой средний размер пенсии получают украинцы в 2024 году.

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