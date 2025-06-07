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За что потребители газа могут получить значительный штраф

Цихоцкая Мария

За что потребители газа могут получить значительный штраф
Многие украинцы до сих пор не знают, что за самовольное вмешательство в газовую систему предусмотрена ответственность

Вопрос по штрафам за нарушение правил пользования газом — одни из самых распространенных. Многие украинцы до сих пор не знают, что за самовольное вмешательство в газовую систему предусмотрена ответственность.

Есть ли фиксированные штрафы?

В газовой сфере не существует постоянных сумм штрафов. Размер доначислений зависит от типа нарушения, его продолжительности, площади дома, количества зарегистрированных жильцов, установленных приборов, даты последнего снятия показаний счетчика и т.п. Об этом пишет gaspravda.

Какие бывают нарушения?

Нарушения условно делят на две категории:

  1. С доначислением неучтенного газа дополнительные объемы, которые нужно оплатить отдельно от показаний счетчика.
  2. С изменением режима начисления — объемы газа исчисляются не по фактическим данным, а по так называемым "штрафным" нормативам, значительно превышающим обычные.

Во всех случаях используется приложение 20 к Кодексу ГРМ, где указаны предельные нормы потребления.

Рассмотрим типовые нарушения:

1. Самовольное подключение к газопроводу (врезка)

Самое серьезное нарушение. Если домохозяйство неофициально подключено к сети — доначислят газ за 2 года (или с момента получения права собственности).

Пример:

  • 4 человека
  • 100 м² отапливаемой площади
  • Двухконтурный котел и газовая плита

Сумма штрафа : около 140 600 грн.

2. Вмешательство в работу счетчика

Скрытое вмешательство — магниты, излом пломбы и т.д. Объемы газа насчитывают с момента установки счетчика или пломбы (не более чем за 12 месяцев).

Штраф : до 70 300 грн

3. Установка дополнительных приборов без уведомления

К примеру, вторая газовая плита без информирования Оператора ГРМ. Начисление – за последние 6 месяцев по максимальным нормам с учетом всех приборов.

Штраф : до 7 000 грн

4. Превышение мощности оборудования

К примеру, установка котла большей мощности, чем предусмотрено. Счет – 70% от предельных норм за период до 6 месяцев.

Штраф : ориентировочно 40 000 грн

Нарушения, за которые меняется режим начисления

5. Несанкционированное восстановление газоснабжения

Самостоятельное снятие пломбы после отключения из-за долгов или других нарушений. Начисление – по предельным объемам до 6 месяцев.

Штраф : около 57 000 грн

6. Увеличение площади или количества жителей без уведомления

В случае отсутствия счетчика и увеличения отапливаемой площади или количества зарегистрированных лиц также применяются штрафные объемы потребления.

7. Неисправный счетчик

Даже если неисправность не из-за вмешательства, но не была своевременно зафиксирована, начисление производится за 70% предельных объемов за период до 6 месяцев.

Штраф : до 40 000 грн

Избежать штрафа можно, если вовремя сообщить оператору о неисправности счетчика.

Что делать после обнаружения нарушения?

После составления акта оператор ГРМ прекращает газоснабжение. Его восстановление возможно только после:

  • уплаты доначислений,
  • устранение нарушений,
  • выполнение технических условий (при необходимости).

В некоторых случаях поставки не отключают, но изменяют режим начисления — счет формируется по "штрафным" нормам, а не по счетчику.

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Размеры штрафов, приведенные в примерах, ориентировочные. Точную сумму определяет представитель оператора ГРМ с учетом конкретной ситуации. Чтобы избежать неприятностей, следует соблюдать правила и своевременно информировать оператора об изменениях в хозяйстве.

Совет: не ждите проверки – любые изменения в газовой системе нужно согласовывать официально. Это дешевле, чем платить за нарушение.

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