За что у водителя могут забрать удостоверение: список нарушений

В Украине существует четко определенный перечень нарушений ПДД, за которые водителей могут лишить права управления транспортным средством. Всего по украинскому законодательству предусмотрено 14 таких правонарушений.

Как отметил юрист Клим Братковский, лишение водительских прав может произойти как за одно грубое нарушение правил, так и за повторное совершение менее тяжких проступков в течение года. В частности, если водитель в течение года дважды был привлечен к ответственности за одно и то же нарушение, то наказание будет более строгим.

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Среди наиболее распространенных причин лишения водительских прав можно выделить следующие:

Управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Это одно из самых серьезных нарушений, которое чревато самым продолжительным сроком лишения прав.

Создание аварийной ситуации на дороге. Превышение скорости, опасное маневрирование, невыполнение требований дорожных знаков – это может привести к лишению прав.

Оставление места ДТП. Уклонение от ответственности после ДТП является серьезным правонарушением.

Невыполнение требований полицейского. Игнорирование законных требований правоохранителей может привести к лишению водительских прав.

Следует отметить, что водители с инвалидностью, использующие транспортное средство как средство реабилитации, получают определенные льготы. Однако даже они могут быть лишены прав в случае совершения особо тяжких нарушений, таких как управление транспортным средством в нетрезвом состоянии или под влиянием наркотических веществ.

Список нарушений, за которые заберут удостоверение. Источник: rbc.ua Список нарушений, за которые заберут удостоверение. Источник: rbc.ua

Список нарушений, за которые заберут удостоверение. Источник: rbc.ua Список нарушений, за которые заберут удостоверение. Источник: rbc.ua

Юрист отмечает, что для сохранения водительских прав необходимо соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными на дороге и не садиться за руль в нетрезвом состоянии.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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