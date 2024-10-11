За що у водія можуть забрати посвідчення: перелік порушень

В Україні існує чітко визначений перелік порушень правил дорожнього руху, за які водіїв можуть позбавити права керування транспортним засобом. Загалом, за українським законодавством, передбачено 14 таких правопорушень.

Як зазначив юрист Клим Братковський, позбавлення водійських прав може відбутися як за одне грубе порушення правил, так і за повторне вчинення менш тяжких проступків протягом року. Зокрема, якщо водій протягом року двічі був притягнутий до відповідальності за одне й те саме порушення, то покарання буде суворішим.

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Серед найпоширеніших причин позбавлення водійських прав можна виділити такі:

Керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння. Це одне з найсерйозніших порушень, яке загрожує найтривалішим терміном позбавлення прав.

Створення аварійної ситуації на дорозі. Перевищення швидкості, небезпечне маневрування, невиконання вимог дорожніх знаків – все це може призвести до позбавлення прав.

Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди. Ухилення від відповідальності після ДТП є серйозним правопорушенням.

Невиконання вимог поліцейського. Ігнорування законних вимог правоохоронців також може призвести до позбавлення водійських прав.

Варто зазначити, що водії з інвалідністю, які використовують транспортний засіб як засіб реабілітації, мають певні пільги. Проте навіть вони можуть бути позбавлені прав у випадку вчинення особливо тяжких порушень, таких як керування транспортним засобом у нетверезому стані або під впливом наркотичних речовин.

Перелік порушень, за які заберуть посвідчення. Джерело: rbc.ua

Перелік порушень, за які заберуть посвідчення. Джерело: rbc.ua

Юрист наголошує, що для збереження водійських прав необхідно дотримуватися правил дорожнього руху, бути уважним на дорозі та не сідати за кермо у нетверезому стані.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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