За что украинцев могут лишить субсидии: перечень причин
В этом году значительно усилили контроль над назначением субсидий, и некоторые категории украинцев могут потерять выплаты полностью. Это может быть связано с доходами семьи и другими обстоятельствами.
В Минсоцполитики сообщают, что наиболее вероятной причиной лишения субсидии является наличие задолженности. Управленческие компании и ОСМД обязаны ежемесячно предоставлять информацию Управлению социальной защиты о долгах потребителей.
Читайте также: Как рассчитать размер субсидии на коммуналку
Вот еще несколько факторов, по которым субсидия может быть отменена:
- Смена места жительства – поскольку субсидия предоставляется на конкретное жилье, при изменении адреса выплаты могут быть прекращены.
- Смерть получателя субсидии – в случае смерти человека, получавшего субсидию, дальнейшая выплата не будет производиться.
- Неправдивая информация о доходах – если во время проверки будут обнаружены несоответствия, такие как значительные покупки или депозиты более чем на 50 тысяч гривен, это может привести к потере субсидии.
Стоит отметить, что если вы имеете документы, подтверждающие задержку выплаты заработной платы или пенсии, из-за чего вы не смогли вовремя внести платежи, задолженность не будет начислена. В такой ситуации можно восстановить отмененную субсидию, оплатив долг или заключив договор о реструктуризации с поставщиком коммунальных услуг.
Напомним, ранее UAportal писал, что украинцев ожидают новые правила начисления субсидий.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!