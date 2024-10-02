За это придется платить, даже если не пользуетесь услугами отопления: что такое обслуживание труб

Многие украинцы сталкиваются с неожиданными платежами в своих коммунальных билетах. Один из таких неожиданных пунктов – оплата за обслуживание труб. Оказывается даже если вы отказались от централизованного отопления, все равно придется платить за то, чтобы система работала. Это связано с тем, что трубы – это общее имущество жильцов дома, требующее обслуживания и ремонта. Стоимость такой услуги может отличаться в зависимости от типа дома и состояния коммуникаций. Об этом пишет 24 tv.

Этот платеж необходим даже в том случае, если человек отказался от централизованного отопления, объясняет эксперт Кристина Ненно.

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Если жители не пользуются отоплением в своих батареях, они могут передавать счетчики с нулевыми значениями. Однако, согласно действующим нормам, все равно необходимо оплачивать обслуживание труб.

По словам Ненно, потребители также платят за отопление в местах общего использования, таких как подъезды или крыши, где установлено отопление. Стоимость этой услуги может сильно варьироваться – от 10 до 1500 гривен.

Напомним, ранее мы говорили, какая категория украинцев останется без субсидии на оплату ЖКУ в сентябре.

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