За какие услуги вправе не платить украинские пенсионеры

Быть пенсионером в Украине имеет свои преимущества. Государство предусмотрело ряд льгот и скидок, которые помогают улучшить качество жизни пожилых людей. Давайте разберемся, на что могут рассчитывать пенсионеры. Об этом пишет 24 tv.ua.

Бесплатный проезд: Пенсионеры имеют право бесплатно пользоваться большинством видов общественного транспорта, за исключением такси. Это касается как городского, так и загородного транспорта.

Пенсионеры имеют право бесплатно пользоваться большинством видов общественного транспорта, за исключением такси. Это касается как городского, так и загородного транспорта. Скидки на юридические услуги Пенсионеры могут получить скидку на такие юридические услуги, как консультации, представительство в суде и защита прав.

Пенсионеры могут получить скидку на такие юридические услуги, как консультации, представительство в суде и защита прав. Субсидии на коммунальные услуги Не все пенсионеры имеют право на 100% скидку на коммуналку. Однако, оформив субсидию, можно существенно снизить платежки. Особенно льготные условия предусмотрены для пенсионеров, проживающих в сельской местности, имеющих определенные профессии.

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Как получить льготы?

Чтобы воспользоваться льготами, необходимо иметь при себе пенсионное удостоверение и обратиться в соответствующие органы. Для оформления субсидии необходимо подать заявление и пакет документов.

Список льгот и условия их получения могут изменяться, поэтому рекомендуем периодически уточнять актуальную информацию.

Напомним, чтобы получить больше денег, некоторым пенсионерам нужно обратиться в ПФУ.

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