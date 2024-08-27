За какое нарушение ПДД в Польше могут выписать штраф на более полумиллиона гривен

В Польше действует строгая система штрафов за нарушение ПДД, которая включает значительные суммы за определенные правонарушения. Одним из самых строгих наказаний предусмотрено за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Если уровень алкоголя в крови водителя превышает 0,5 промилле, это уже считается преступлением, за которое можно получить штраф до 60 тысяч злотых и до двух лет лишения свободы. Кроме того, нарушителя могут лишить водительских прав сроком от трех до пятнадцати лет, говорится в правилах дорожного движения Польши.

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Повторные нарушения в нетрезвом состоянии еще более строгие. Второй раз за рулем в состоянии опьянения приводит к увеличению штрафа, а в третий раз – к пожизненному запрету на вождение. Важно отметить, что бегство с места аварии, вызванной нетрезвым водителем, приравнивается к самому факту вождения в таком состоянии, и виновника ожидает аналогичное наказание. Страховые компании, в свою очередь, выплатят компенсацию пострадавшим, но водитель, повлекший аварию, должен будет возместить эти расходы.

Одно из самых высоких штрафных наказаний в Польше накладывается за парковку на местах для людей с инвалидностью. Такой штраф может составлять от 300 до 800 злотых и предусматривает начисление до пяти штрафных баллов. Еще одно серьезное нарушение – объезд пропускающего пешеходов автомобиля, за что можно получить штраф 500 злотых и 10 штрафных баллов.

Превышение скорости также влечет большие штрафы. За превышение на 51 км/ч и более штраф составляет до 500 злотых, а также прибавляется 10 штрафных баллов. Если такое нарушение происходит в жилой зоне, водительские права изымаются на три месяца. Аналогично строго наказывается разворот в неположенном месте – 400 злотых и пять штрафных баллов.

Особенно пристальное внимание в Польше уделяют пешеходам. За не остановку перед пешеходом водитель может получить штраф в размере 350 злотых и 10 штрафных баллов. Вождение без прав карается штрафом 500 злотых, а за заезд грузовым транспортом на запрещенные дороги предусмотрен такой же штраф и три штрафных балла.

Кроме того, существуют сезонные правила, в том числе зимой. Если автомобиль не очищен от снега, водителя могут оштрафовать на 500 злотых и начислить шесть штрафных баллов. За неразборчивые номерные знаки зимой могут наложить штраф в размере 200 злотых.

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