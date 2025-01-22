За определенные нарушения украинцев могут лишить пенсии: как восстановить выплаты

В 2025 году некоторые из украинских пенсионеров рискуют потерять право на получение выплат. Это может произойти как из-за действий самих пенсионеров, так и из-за обстоятельств, на которые они не могут повлиять.

Пенсионный фонд Украины определил четыре основные причины, по которым может быть прекращено начисление пенсий. Об этом рассказывает команда UAportal со ссылкой на ПФУ.

Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсионные выплаты могут быть приостановлены по следующим причинам:

если пенсия была назначена на основе ложных или недостоверных документов;

услучае смерти пенсионера;

если пенсионер не получал пенсионные средства в течение шести месяцев;

если пенсионер выехал в страну, которая не имеет с Украиной соглашения о пенсионном обеспечении.

Читайте также: У части пенсионеров вырастут выплаты более чем на 2000 гривен с январе 2025 года: кого касается

Как возобновить выплаты

По данным Пенсионного фонда, чтобы возобновить пенсионные выплаты, нужно подать заявление в соответствующий орган. Это можно осуществить лично или через почту, если пенсионер находится за границей. При отправке документов по почте к заявлению следует приложить:

копию документа, подтверждающего получение временной защиты или статуса беженца, а также регистрацию места временного проживания за границей;

оригинал документа, подтверждающего, что пенсионер живой (такой документ можно получить в дипломатических учреждениях Украины за границей);

копию паспорта гражданина Украины.

Раньше мы рассказывали, какая категория украинцев с маленькой пенсией имеет право на доплаты.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!