За уклонение от мобилизации могут забрать квартиру: какое еще имущество подпадает под конфискацию

Закон №10449 обязывает всех военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет обновить свои данные в ТЦК. Нарушители этого правила рискуют столкнуться с серьезными последствиями, включая возможность конфискации имущества.

Согласно новому закону, у военнообязанных есть более двух недель, до 16 июля, чтобы обновить свои данные в ТЦК и выполнять правила военного учета. В случае невыполнения этих требований мужчинам грозит административное правонарушение и штраф, размер которого может варьироваться в зависимости от многих факторов, пишет УНИАН.

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Если штраф не будет уплачен в течение 15 дней, следующим шагом может стать конфискация имущества. К примеру, квартира или дом полотенца могут быть арестованы и проданы на онлайн-аукционе. С вырученных средств будет уплачен штраф, а остаток обратного владельцу. Исполнители имеют доступ к базе данных недвижимости, что значительно упрощает процесс ареста имущества.

Юристы отмечают, что конфискация имущества в Украине, как правило, не применяется, если сумма долга не превышает 160 000 грн. В этом случае сначала арестовывают и блокируют банковские счета нарушителей. Кроме того, конфискация имущества даже за долги свыше 160 000 грн иногда невозможно

Следует помнить, что некоторое имущество не подлежит конфискации по закону. Это включает посуду, постельное белье, одежду, средства гигиены, детские вещи, лекарства, медицинские приборы, мебель, необходимую для жизни и один мобильный телефон на человека. Также нельзя конфисковать единственный автомобиль, хотя сотрудники ТЦК имеют право объявить нарушителя

Если военнообязанный не выполняет требования ТЦК, его право на управление транспортным средством может быть ограничено. ТЦК имеет право подать в суд с просьбой об ограничении права на управление автомобилем, если уклонист не реагирует на официальные письма и не выполняет требования военного учета.

В случае систематического уклонения от мобилизации или отказа от исполнения обязанностей после признания годным к службе военнообязанному грозит уголовная ответственность. За уклонение от призыва во время мобилизации в особый период наказания можно достигать 3-5 лет пребывания на свободе в зависимости от тяжести преступления.

Напомним, часть украинских студентов оставили без права на отсрочку.

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