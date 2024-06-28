За ухилення від мобілізації можуть забрати квартиру: яке ще майно підпадає під конфіскацію

Закон №10449 зобов'язує всіх військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років оновити свої дані в ТЦК. Порушники цього правила ризикують зіткнутися з серйозними наслідками, включаючи можливість конфіскації майна.

Згідно з новим законом, у військовозобов’язаних є понад два тижні, до 16 липня, щоб оновити свої дані в ТЦК і виконувати правила військового обліку. У разі невиконання цих вимог, чоловікам загрожує адміністративне правопорушення та штраф, розмір якого може варіюватися залежно від багатьох факторів, пише УНІАН.

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Якщо штраф не буде сплачено протягом 15 днів, наступним кроком може стати конфіскація майна. Наприклад, квартира або будинок рушника можуть бути арештовані та продані на онлайн-аукціоні. З виручених коштів буде сплачено штраф, а залишок зворотного власнику. Виконавці мають доступ до бази даних нерухомості, що значно спрощує процес арешту майна.

Юристи зазначають, що конфіскація майна в Україні зазвичай не застосовується, якщо сума боргу не перевищує 160 000 грн. У цьому випадку спочатку арештовують та блокують банківські рахунки порушників. Крім того, конфіскація майна навіть за борги понад 160 000 грн іноді неможливо

Варто пам'ятати, що деяке майно не підлягає конфіскації за законом. Це включає посуд, постільну білизну, одяг, засоби гігієни, дитячі речі, ліки, медичні прилади, меблі, необхідні для життя та один мобільний телефон на людину. Також не можна конфіскувати єдиний автомобіль, хоча співробітники ТЦК мають право оголосити порушника в роз

Якщо військовозобов'язаний не виконує вимоги ТЦК, його право на керування транспортним засобом може бути обмежено. ТЦК має право подати до суду з проханням про обмеження права на керування автомобілем, якщо ухильник не реагує на офіційні листи та не виконує вимоги військового обліку

У разі систематичного ухилення від мобілізації або відмови від виконання обов'язків після визнання придатним до служби, військовозобов'язаному загрожує кримінальна відповідальність. За ухилення від призову під час мобілізації в особливий період покарання можна сягати від 3 до 5 років перебування на волі, залежно від тяжкості злочину.

Нагадаємо, частину українських студентів залишили без права на відстрочку.

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