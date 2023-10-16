Забудьте о смраде и влаге: Топ 5 лучших осенних лайфхаков для обуви

Как быстро высушить мокрую обувь и избавиться от плохого запаха

Начало осени часто сопровождается дождями, грязью и влажной обувью. Однако нет необходимости скрывать свои любимые ботинки, поскольку существуют проверенные лайфхаки, которые сделают вашу обувь выглядеть свежей и приятно пахнут всей осенью.

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С помощью этих простых советов вы сможете легко преодолеть осенние проблемы с влажной и зловонной обувью. Больше не нужны специальные сушилки или дезодоранты для обуви, пишет сайт primamedia.

Вот пять полезных советов:

Чайные пакетики Если ваши ботинки стали неприятно пахнуть, попробуйте поместить несколько неиспользованных чайных пакетиков внутрь них на ночь. Чай впитывает влагу и неприятные запахи, оставляя вашу обувь свежей и ароматной. Газетная бумага: Для быстрого высушивания мокрой обуви используйте газетную бумагу. Просто проложите его внутрь ботинок или туфель и оставьте на ночь. Газета впитает влагу, и утром ваша обувь будет сухой. Кукурузный крахмал Если обувь осталась влажной внутри, посыпьте немного кукурузного крахмала внутрь и оставьте на несколько часов или на ночь. Крахмал эффективно впитывает влагу и помогает устранить неприятный запах. Масло лаванды Несколько капель масла лаванды внутри обуви не только придаст приятный аромат, но и обладает антисептическими свойствами, которые помогут бороться с бактериями. Силикагель: Пакетики с силикагелем, часто идущие в упаковках с новой обувью или электроникой, могут быть повторно использованы для борьбы с влажностью. Просто поместите их внутрь обуви на ночь.

Напомним, что запах изношенной обуви может быть неприятным и обескураживающим. Есть проверенные и испытанные методы, которые помогают уменьшить и удалить неприятный запах из обуви.

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