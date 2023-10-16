Забудьте про сморід та вологу: Топ 5 найкращих осінніх лайфхаків для взуття

Початок осені часто супроводжується дощами, брудом і вологим взуттям. Однак немає потреби приховувати свої улюблені черевики, оскільки існують перевірені лайфхаки, які зроблять ваше взуття виглядати свіжим і приємно пахнуть упродовж всієї осені.

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За допомогою цих простих порад ви зможете легко подолати осінні проблеми з вологим та смердючим взуттям. Більше не потрібні спеціальні сушарки чи дезодоранти для взуття, пише сайт primamedia.

Ось п'ять корисних порад:

Чайні пакетики: Якщо ваші черевики стали неприємно пахнути, спробуйте помістити кілька невикористаних чайних пакетиків всередину них на ніч. Чай вбирає вологу і неприємні запахи, залишаючи ваше взуття свіжим і ароматним. Газетний папір: Для швидкого висушування мокрого взуття використовуйте газетний папір. Просто прокладіть його всередину черевиків чи туфель і залиште на ніч. Газета вбере вологу, і вранці ваше взуття буде сухим. Кукурудзяний крохмаль: Якщо взуття залишилося вологим всередині, посипте трохи кукурудзяного крохмалю всередину і залиште на кілька годин або на ніч. Крохмаль ефективно вбирає вологу і допомагає усунути неприємний запах. Олія лаванди: Кілька крапель олії лаванди всередині взуття не тільки додасть приємний аромат, але й має антисептичні властивості, які допоможуть боротися з бактеріями. Силікагель: Пакетики із силікагелем, які часто ідуть в упаковках з новим взуттям або електронікою, можуть бути повторно використані для боротьби з вологістю. Просто помістіть їх всередину взуття на ніч.

Нагадаємо, що запах зношеного взуття може бути неприємним і бентежним. Існують перевірені та випробувані методи, які допомагають зменшити та видалити неприємний запах із взуття.

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