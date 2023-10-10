Забудьте о соде с уксусом: натуральное средство быстро удалит налет на унитазе

Жесткая вода может очень легко и быстро скапливаться на раковинах, душах и туалетах. Известковый налет представляет собой распространенную проблему, которая может оставлять неприглядные пятна в унитазе.

Избавиться от налета может быть сложно, однако эксперты по уборке имеют свои секреты. В частности, можно воспользоваться натуральным ингредиентом, сообщает Express.co.uk.

Налейте 125 г лимонной кислоты на пятна и оставьте в час. Известковый налет исчезнет.

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Лимонная кислота является природной кислотой, которая особенно содержится в лимонах и лаймах. Однако не рекомендуется использовать лимоны или лаймы для очищения известкового налета из унитаза, ведь кислота гораздо более концентрированная, чем сок лимона или лайма.

Она не содержит агрессивных химических веществ или испарений, которые могут быть опасны для здоровья или окружающей среды. Лимонную кислоту безопасно использовать для естественной очистки.

Этот ингредиент может справиться не только с налетом в туалете. Можно использовать кислоту на известковый налет в чайнике.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.

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